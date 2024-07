Generale Vannacci fa impazzire la sinistra: "Di liana in liana, come Tarzan"

18 luglio 2024 a

"Ilaria Salis non ho avuto ancora l’occasione di incontrarla mentre Carola Rackete mi è passata accanto. Bello vedere tutte queste persone nuove che avrò il piacere di stigmatizzare": Roberto Vannacci ha debuttato ieri al Parlamento europeo, così come tutti i nuovi eletti. E ai cronisti che lo hanno intercettato nei corridoi dell'Eurocamera a Strasburgo ha parlato anche dei suoi avversari politici, come appunto le due parlamentari di The Left.

"Oggi iniziamo con le cose semplici, come l’elezione della presidente", ha spiegato il generale eletto con la Lega alle europee dell'8 e 9 giugno, riferendosi all'elezione di Roberta Metsola, confermata alla guida del Parlamento europeo. "Poi quando verranno le cose complicate ovviamente siamo pronti a pugnare", ha aggiunto Vannacci prima di partecipare a un briefing con gli altri sette eletti del Carroccio. Francesco Moscatelli su La Stampa racconta, inoltre, un curioso aneddoto sul primo giorno del militare in Europa: "A chi lo ferma davanti alle foglie di monstera rampicante che crescono accanto agli ascensori, racconta qualcosa anche del suo stato d’animo, lanciandosi in un ardito parallelismo con Tarzan che si muove di liana in liana".

Per il suo debutto in Europa, invece, la Salis ha voluto essere accompagnata da mamma e papà. Mentre nell'emiciclo di Strasburgo si è seduta accanto ai suoi compagni di gruppo, ovvero Carola Rackete e Mimmo Lucano. Poi avrebbe passato gran parte del tempo a prendere appunti su un piccolo quaderno. "Sono molto emozionata - ha raccontato ai giornalisti presenti -. Io sono prima di tutto antifascista per cui voglio occuparmi di temi sociali e immigrazione. Sto studiando molto". Sulla presenza dei suoi genitori, invece, ha detto: "Mi hanno aiutato tantissimo in campagna elettorale e ci tenevo davvero tanto che fossero qui oggi. Per me è davvero un po’ come il primo giorno di scuola".