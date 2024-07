Ursula von der Leyen rieletta? Stanca dopo un giorno: "Mi serve una pausa, me ne vado in vacanza"

20 luglio 2024 a

Tema: la grande stanchezza di Ursula. Svolgimento: dopo neanche mezza giornata dalla sua riconferma alla presidenza della Commissione Ue, la von der Leyen ci fa sapere che – poverina – è letteralmente esausta e ha urgente bisogno di riposo: «Sono così sollevata per questo voto: dimostra che tutto il nostro duro lavoro è stato apprezzato. Adesso però mi prenderò il tempo per stare con la mia famiglia e andare in vacanza. Poi si ritorna a lavorare alla massima potenza per l’Europa». E già così uno non sa se incazzarsi per l’annuncio vacanziero o tremare per la minaccia del ritorno.

Direte voi, amici lettori: questo è un feroce scherzo di Libero, una beffa del vostro giornale preferito. E invece no, è tragicomicamente tutto vero. Verificate voi stessi sull’account Instagram @ursulavonderleyen, dove ieri sono comparsi (preceduti dalle scritte “thank you”, “merci”, “danke schon”, con la significativa dimenticanza di una lingua a caso...) due video supercafonal della tedesca. (...)