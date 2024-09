Ilaria Salis in Sardegna con papà: la foto al mare scatena il caos

Roberto Tortora 02 settembre 2024 a

a

a

Anche se settembre è appena entrato nel nostro calendario, c’è ancora chi si gode le vacanze. E quale posto migliore della Sardegna, con il suo mare cristallino e tutte le sue bellezze? Così, approfittando anche delle origini cagliaritane del padre Roberto, Ilaria Salis si gode le vacanze sull’isola, prima di tornare all’Europarlamento. E proprio il papà, Roberto Salis, ha pubblicato su X una foto con la figlia al mare, su quello che sembra essere un gommone.

Questa la didascalia allo scatto: “Questo agosto è stato incomparabilmente meglio di quello del 2023!”. Il riferimento, ovviamente, è al periodo di detenzione della figlia in Ungheria, terminato lo scorso 14 giugno con il conseguente "sbarco" nell’emiciclo di Strasburgo.

Personaggi da sempre divisivi, sia il padre che la figlia sono stati attaccati duramente per questo scatto vacanziero. C’è chi, semplicemente, ironizza come il musicista Rocco Tanica, storico membro di Elio e le storie tese: “Adesso vi recupera la Rackete, ma non occupatele la barca”.

Altri, però, ci vanno giù pesante: “Ma avete pagato almeno? O avete occupato?”. Oppure: “Ci credo, li avessi io 15.000 euro al mese come parlamentare europeo. Ma forse ho capito cosa devo fare per diventarlo”. E ancora: “Che belle le vostre vacanze proletarie, hai messo il costumino rosso come le cravatte indossate per apparire di sx?”. E infine: “Questi non solo li manteniamo, per lo meno la figlia, ma ci provocano anche. Mi sento presa in giro" Insomma forse, per una volta, era meglio tenere il cellulare in tasca.