Giorgetto Giugiaro, incidente choc a Porto Cervo: come ha disintegrato la sua auto

Può considerarsi vivo per miracolo, Giorgetto Giugiaro. Il celebre designer di automobili è ricoverato a Olbia dopo un incidente vicino a Porto Cervo in Sardegna. L'imprenditore che compirà 87 anni tra pochi giorni ha riportato vari traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Stava percorrendo i tornanti in località Farina, a pochi passi da Porto Cervo, quando ha perso il controllo della sua Land Rover Defender. Il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato più volte, finendo la corsa su uno dei tornanti sottostanti. Le immagini della vettura pubblicate dai Vigili del Fuoco, praticamente disintegrata e ridotta a un cumulo di rottami, sono impressionanti.