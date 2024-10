L'Europa continua a ignorare la crisi dell'auto

05 ottobre 2024 a

Le regole della “comitatologia”, perché in Europa esistono pure quelle, consentiranno a Bruxelles di andare avanti sui dazi alle auto cinesi. Ma il voto di ieri ha dimostrato che il Vecchio continente ancora non ha capito che tipo di bufera si sta per abbattere sull’automotive. E la cosa bizzarra è che in testa al gruppo dei lenti di comprendonio ci sono proprio i tedeschi, che evidentemente sono più preoccupati di non poter più vendere le auto in Cina piuttosto che di dover chiudere gli stabilimenti della Volkswagen per non riuscire più a venderle nel proprio Paese.