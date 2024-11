Pedro Sanchez dà il via libera a Raffaele Fitto alla Commissione Ue. E Prodi va in pressing sul Pd

20 novembre 2024 a

a

a

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha espresso il suo appoggio alla nomina alla Commissione europea di Raffaele Fitto, sottolineando che tutti gli Stati membri dell’Unione europea "hanno il diritto di avere un commissario" e che spetta a ciascun Paese sceglierne uno. "Tutti i Paesi membri dell’Unione Europea hanno il diritto di avere un commissario, è così e deve essere rispettato", ha detto Sanchez in alcune dichiarazioni alla stampa da Rio de Janeiro in Brasile. "È quello che dicono i trattati, ed è quello che sta facendo la famiglia socialdemocratica europea", ha detto il leader spagnolo, escludendo la possibilità che i socialisti tentino di porre il veto sulla proposta di candidatura di Fitto. Sanchez ha, inoltre, sottolineato che è "urgente" per l’Europa avere un esecutivo comunitario "al più presto", con piena capacità di affrontare le sfide globali.



E su questo punto è intervenuto anche l'ex premier Romano Prodi che in un'intervista a La Stampa va in pressing sul Pd e sulla sinistra per dare il consenso alla nomina di Fitto: "Non ha alcun senso e non c’è ragione per bocciare Fitto, che è stato designato dal governo italiano, ma diciamo pure che Meloni invece di fare una battaglia sulle cose che contano - una delega pesante - si è impuntata sulla vice-presidenza, che ha un significato politico ma non conta nulla. Lo sa che io non mi ricordo il nome dei miei vicepresidenti? Premesso che anche Von der Leyen è stata incauta, questa diatriba comporta un rischio enorme: che le forze di centro-sinistra finiscano per favorire la possibilità che l’Europa sia annientata politicamente da un Presidente americano che ha già detto che tratterà con ogni Paese, puntando a dividere l’Europa. Salviamo questa maggioranza che si fonda sull’accordo tra democristiani e socialisti. Salviamola - rimarca - almeno in funzione difensiva". Cosa dirà Elly Schlein?