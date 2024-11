Raffaele Fitto, la soddisfazione di Giorgia Meloni: "Vittoria di tutti gli italiani"

21 novembre 2024 a

a

a

Dopo settimane di impasse e veti incrociati, ieri sera è arrivato l'ok alla nomina di Raffaele Fitto a commissario europeo. I vicepresidente della Commissione guidata da Ursula von der Leyen sono tutti "confermati", riferiscono alcune fonti parlamentari. Sono stati approvati i vicepresidenti Kaja Kallas (il gradimento del Parlamento era una formalità, in questo caso, perché è stata indicata direttamente dal Consiglio Europeo); Stéphane Séjourné, Roxana Minzatu e Henna Virkkunen. Lo stallo su Teresa Ribera e Raffaele Fitto, oggetto di continui veti incrociati tra Ppe da un lato e S&D dall’altro, sarebbe stato sbloccato in virtù dell’approvazione di diverse mozioni di minoranza su Ribera. L'accordo politico sarà formalizzato in seduta plenaria del Parlamento europeo il prossimo 27 novembre.

Grande soddisfazione da parte del governo guidato da Giorgia Meloni. "Raffaele Fitto è stato confermato nel ruolo di Vicepresidente esecutivo della Commissione europea - ha scritto il presidente del Consiglio sui social -. Quest’importante incarico attribuito al Commissario designato dall’Italia è una vittoria di tutti gli italiani, non del Governo o di una forza politica. Abbiamo ottenuto un portafoglio di peso e il coordinamento di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l’Europa intera: come l’agricoltura, la pesca, l’economia del mare, i trasporti e il turismo. Questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo, all’altezza del nostro ruolo come Stato fondatore della Ue, seconda manifattura d’Europa e - ha concluso - terza economia del Continente".

"Bene il via libera dell’Europarlamento alla Commissione von der Leyen”, ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Premiato l’impegno italiano e del Ppe per evitare ritardi e garantire stabilità. Buon lavoro al vice presidente esecutivo Raffaele Fitto che saprà valorizzare al meglio il contributo dell’Italia nella governance europea“. Sono arrivati i complimenti del commissario europeo uscente, Paolo Gentiloni: “Via libera dalle Commissioni parlamentari competenti ai nuovi Commissari europei. La settimana prossima il voto finale. Complimenti e auguri a tutti, in particolare al Commissario italiano Raffaele Fitto”.