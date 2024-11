L'Ue promuove i conti dell'Italia, bocciate Germania e Olanda

27 novembre 2024 a

Giancarlo Giorgetti non fa un plissè. «Un giudizio atteso, frutto di una politica economica e di scelte improntate sulla serietà. Procederemo, come fatto finora, silenziosamente e sobriamente». Questo il commento asciutto e per nulla trionfalistico del ministro dell’Economia alla promozione a pieni voti da parte di Bruxelles della manovra italiana. L’esponente leghista si è e ci ha abituato a considerare gli esami europei come delle semplici formalità.

Ma per quanto la memoria degli italiani sia corta è difficile dimenticarsi della trepidazione con cui fino a poco tempo fa ogni anno si attendeva il severo giudizio della Ue sulle leggi di bilancio. Ramanzine, strigliate, compiti a casa. L’Italia usciva dalle verifiche sempre malconcia. In alcuni casi con tanti di quei rimbrotti da dover persino cambiare in corsa i saldi della manovra.