Timmermans-gate, "interrogazione urgente". FdI smaschera il gioco sporco green

"Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese Telegraaf, durante il mandato di Frans Timmermans come vice-presidente responsabile per il Green Deal, la Commissione europea avrebbe segretamente finanziato per più di 700mila euro alcune lobby green per condizionare il dibattito pubblico e il voto dei parlamentari europei a favore delle misure ecologiche varate dall'Esecutivo comunitario".

Il commento di Carlo Fidanza, capo-delegazione di Fratelli d'Italia e coordinatore ECR in Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo, è durissimo: "Se tali evidenze venissero confermate saremmo di fronte a un vero e proprio Timmermans-gate, una gravissima interferenza sulle dinamiche democratiche del Parlamento e un utilizzo scandalosamente improprio da parte della Commissione Ue di risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a beneficio degli agricoltori".

"La Commissione deve fare immediatamente chiarezza su tutte le somme a ogni titolo versate a soggetti non istituzionali per condizionare il dibattito pubblico, nonché la conferma dell'esistenza delle relazioni sulle attività di lobbying effettuate e ogni altra informazione necessaria a fare luce su questo che rischia di essere uno scandalo di proporzioni enormi - conclude Fidanza -. A tal fine stiamo depositando un'interrogazione urgente e prenderemo qualunque altra iniziativa necessaria a fare chiarezza".