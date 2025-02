Bruxelles, la sinistra canta "Bella Ciao": uno sfregio alla polizia italiana

06 febbraio 2025 a

"Non conoscono limite al ridicolo". Matteo Salvini pubblica sulle sue pagine social il video in cui gli esponenti della sinistra in Europa cantano nell'aula di Bruxelles a squarciagola Bella ciao, l'inno partigiano della Resistenza italiana diventata negli anni la colonna sonora di qualsiasi manifestazione di piazza della sinistra, un po' in tutta Europa.

Peccato che qua non siamo in piazza ma in uno dei "templi" della politica europea e che a cantare non siano "gruppettari" e collettivi studenteschi, ma parlamentari eletti per rappresentare al meglio le istanze e le esigenze dei cittadini dell'Unione europea. Soprattutto, sfugge il nesso tra la discussione in atto e la manifestazione politico-canora.

"Mentre la Lega sta raccogliendo decine di migliaia di firme a sostegno delle Forze dell'Ordine e delle leggi a loro tutela inserite nel ddl Sicurezza, a sinistra si schierano a Bruxelles contro donne e uomini in divisa a suon di Bella Ciao. Non conoscono limite al ridicolo", è l'attacco del leader della Lega, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nonché vicepremier.

D'altronde, ormai da tempo a sinistra è "allarme-regime" e "ombra-fascismo" un po' dappertutto. Un esempio? "La posizione dell'Unione europea sulla legge Bavaglio è chiara e inequivocabile e la risposta a una interrogazione presentata al Parlamento europeo dal Movimento 5 Stelle lo dimostra. Raccogliamo il grido di allarme di molti cittadini onesti che chiedono una informazione libera e trasparente", sono le parole dell'europarlamentare pentastellato Giuseppe Antoci.

Oltre al ddl Sicurezza, ecco un altro bel "manganello anti-italiano" utilizzato in Europa dalla sinistra per bastonare il governo. "In Italia si deve garantire a un giornalista che è in grado di raccontare una indagine della magistratura in cui un politico parla con i mafiosi di potere pubblicare il suo articolo. Io da cittadino voglio sapere e voglio essere informato di questo rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione del potere". "La nostra battaglia contro la legge bavaglio - ha spiegato ancora - nasce all'inizio della legislatura quando viene discussa nella Commissione Libe del Parlamento europeo, la relazione sullo Stato di diritto dell'Ue. In quella sede io intervenni in aula parlando di una Italia che in quella relazione viene bacchetta in modo imbarazzante sulla libertà di stampa e sui temi della giustizia, in particolar modo sulla prescrizione. Presenteremo degli emendamenti alla Relazione sullo Stato di diritto dell'Ue, anche su questo tema, ma anche su altri punti, non ultimo quello sul ddl Sicurezza che stanno intaccando le libertà e i diritti del nostro Paese".