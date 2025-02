Ursula Von der Leyen, "purtroppo nella notte sono arrivati i dazi Usa. Risponderemo". Ue, scenario choc

11 febbraio 2025 a

a

a

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha espresso "profondo rammarico per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni Ue di acciaio e alluminio". Come affermato in una nota, "i dazi sono tasse: negative per le imprese, peggiori per i consumatori". "Le tariffe ingiustificate nei confronti dell'Ue non resteranno senza risposta, ma daranno vita a contromisure decise e proporzionate", ha specificato Von der Leyen, concludendo che l'Ue "agirà per salvaguardare i propri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre imprese e i nostri consumatori".

"Purtroppo, i dazi sono tornati durante la notte, il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che impone tariffe del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti a partire dal 12 marzo, ha anche annunciato tariffe reciproche su altri prodotti in arrivo questa settimana - sono state le parole di Marcos Sefcovic, commissario Ue al Commercio -. Ci rammarichiamo profondamente di queste decisioni e annunci".

Intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, Sefcovic ha proseguito: "L'UE non vede alcuna giustificazione per l'imposizione di tariffe sulle nostre esportazioni, il che è economicamente controproducente, soprattutto date le catene di produzione profondamente integrate stabilite attraverso i nostri estesi tempi di commercio e investimento transatlantici. Le tariffe sono tasse, dannose per le aziende, peggio per i consumatori", rimarca. "E imponendo tariffe, gli Stati Uniti tasseranno i propri cittadini, aumentando i costi per le proprie attività e alimentando l'inflazione. Inoltre, le tariffe non sono solo dannose per i partner commerciali direttamente coinvolti, ma rischiano anche di avere effetti dirompenti per molti altri, così come per il sistema commerciale globale nel suo complesso", spiega.

"In parole povere - sottolinea ancora il commissario slovacco -, è uno scenario perdente. Noi proteggeremo sempre i nostri interessi da misure ingiustificate in linea con i nostri valori. E questo momento è arrivato, e stiamo attualmente valutando la portata delle misure annunciate durante la notte, e risponderemo in modo fermo e proporzionato con contromisure". "Agiremo per salvaguardare i nostri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre aziende e i nostri consumatori. Questo è il modo di parlare per proteggere gli interessi europei, ma non è il nostro scenario preferito. Restiamo impegnati in un dialogo costruttivo. Siamo pronti per i negoziati e per trovare soluzioni reciprocamente vantaggiose ove possibile. C'è molto in gioco per entrambe le parti. Vogliamo che funzioni, semplicemente perché ha senso", conclude.