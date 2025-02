Ue, il sondaggio: un drastico peggioramento, ecco cosa ne pensano gli italiani

24 febbraio 2025 a

Italiani sempre più distanti dall'Europa: lo rivela il Rapporto annuale “Gli italiani e lo Stato” del 2024, condotto da LaPolis Università di Urbino Carlo Bo, con Demos e Avviso Pubblico. Stando a questo documento, come scrive Ilvo Diamanti su Repubblica, la fiducia nell’Ue è scesa al 32%: si tratta di sette punti in meno rispetto all’anno precedente. Una cifra al di sotto delle altre istituzioni di governo territoriale, come le Regioni e i Comuni. Questo spiega il motivo per cui gli italiani guardano con distacco alla prospettiva, affrontata nel sondaggio di Demos, di un rafforzamento della Ue attraverso un aumento dei poteri. Su un tema importante come la “difesa e l’esercito”, per esempio, solo il 43% degli intervistati ritiene che i poteri dell'Europa vadano aumentati; percentuale che è del 44% per la “giustizia”; del 43% per quanto riguarda la “politica estera”, del 46% sull'"immigrazione”; e del 45% per “l’economia”.

Nel 2004, queste cifre apparivano maggioritarie su tutte le materie, perché l’idea di Europa era molto diversa. Oggi invece l’europeismo degli italiani si è notevolmente ridimensionato. Il calo è stato di circa 10 punti percentuali rispetto a 20 anni fa. Al momento, inoltre, a volere un aumento dei poteri dell’Ue sono soprattutto i più giovani, quelli sotto i 30 anni, e gli adulti oltre i 55 anni, oltre a persone con livello di istruzione medio-alto.

Se la ricetta di Prodi per l'Ue è la sudditanza italiana a Francia e Germania

Tra chi è favorevole a questi aumenti di potere, poi, ci sono in particolare i simpatizzanti di Italia Viva e di Azione, ma anche alcuni elettori di Pd, Alleanza verdi sinistra (Avs) e +Europa. Parliamo, quindi, del centrosinistra. Più prudenti gli elettori del M5s quando si parla di difesa, esercito e politica estera. Del tutto diversa la situazione nella base del centrodestra, soprattutto nel campo della Lega. Anche se le cifre variano in base ai temi. Sulla questione della difesa, per esempio, la domanda di “un’Europa più forte” appare decisamente elevata tra gli elettori di centrodestra.