Strasburgo va alla guerra contro gli Usa di Trump

Stando alla rilevanza nel turbinio delle agenzie potrebbe esser definito “l’altro voto”, di peso apparentemente minore rispetto al libro bianco della difesa e il piano Rearm Eu. Invece non è così. Il via libera dell’Europarlamento alla risoluzione sull’Ucraina ha segnato, infatti, un posizionamento dell’assemblea rispetto a un passaggio cruciale del conflitto, quello in cui il Paese aggredito, nel vertice di Riad, ha accettato una tregua parziale di 30 giorni (ora si attende il responso della Russia).