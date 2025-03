Vertice Ue sul riarmo, via libera al piano e pieno sostegno all'Ucraina: scontro sul debito

21 marzo 2025 a

a

a

Il Consiglio europeo ha adottato all’unanimità' le conclusioni sulla difesa europea. "Facendo seguito alle sue conclusioni del 6 marzo 2025 e alla luce del Libro bianco sul futuro della difesa europea del 19 marzo 2025, il Consiglio europeo chiede un'accelerazione dei lavori su tutti gli aspetti per aumentare in modo decisivo la prontezza dell'Europa in materia di difesa entro i prossimi cinque anni", si legge nel testo.

"Invita il Consiglio e i co-legislatori a portare avanti rapidamente i lavori sulle recenti proposte della Commissione. Il Consiglio europeo chiede che l'attuazione delle azioni individuate nelle sue conclusioni del 6 marzo 2025 nel campo delle capacita' inizi con urgenza e che si continui a lavorare sulle pertinenti opzioni di finanziamento", si legge ancora.

E al termine del vertice la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen ha sottolineato il pieno sostegno dell'Europa a Kiev: "L'Ucraina "potrà partecipare negli acquisti comuni nell'ambito di Safe", il programma di prestiti per 150 miliardi di euro a disposizione degli Stati membri dell'Ue per aumentare le spese nella difesa". La premier italiana, Giorgia Meloni ha affermato che Le risorse" previste dal RearmEu "sembrano molte ma sono virtuali. Noi non chiudiamo ai prestiti" alla base della clausola di salvaguardia nazionale ma "è una scelta che dobbiamo valutare, non abbiamo ancora i dettagli".