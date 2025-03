L'europeismo trasformato in un culto neo-marxista

Infuria la polemica su un documento che credo debba essere posto nella giusta luce. È vero che occorre contestualizzare ogni testimonianza storica e che il Manifesto di Ventotene risente del clima del 1941 e anche della «spinta propulsiva» di un Manifesto di 93 anni prima. La scarsa fiducia nella democrazia era moneta corrente fra fascisti e antifascisti, fra cattolici e liberali, comunisti e socialisti. La convinzione che solo le avanguardie illuminate avrebbero potuto prendere per mano la storia e portarla dove occorreva che andasse, per il bene naturalmente di tutti, era ancora più diffusa. Il fatto è, però, che quel documento non sta solo nella storia, ma è l’atto costitutivo di una religione civile di nome “europeismo”. Il dogma cruciale di questa fede è che l’ideale “Europa unita” deve diventare indiscutibile, un valore ultimo sottratto all’analisi razionale. I fedeli possono ragionare solo sui mezzi migliori per raggiungere la meta (Spinelli disse in che nel Manifesto erano state sbagliate molte previsioni, mai mise in discussione lo scopo finale). (...)







