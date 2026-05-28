Ue, lo sconcertante caso dell'auto blindata di Ursula Von der Leyen

Per dare il buon esempio le istituzioni europee hanno deciso che la flotta automobilistica interna utilizzata per gli spostamenti del personale e dei commissari debba essere a emissione zero, ovvero elettrica. La data ultima, secondo il piano improntato 4 anni fa dalla Von der Leyen, è il 2027, e si può dire che le cose sono già a buon punto dal momento che l’80% di 128 tra automobili e furgoni già sono elettrici. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che per spostarsi nelle zone centrali di Bruxelles, Strasburgo e il Lussemburgo ci si deve adattare alle regole locali che sono particolarmente rigide.

Il problema, fa notare in un articolo Politico, è che molti dei commissari che utilizzano le automobili della flotta interna non ne possono più, dovendo fermarsi nel tragitto tra Bruxelles e Strasburgo, e ritorno, per caricare la batteria lungo un percorso di 440 km per i quali ci si impiega mediamente cinque ore o più, a seconda del traffico sempre molto intenso in prossimità delle due città. Si tratta di uno stop di circa mezz'ora in più, solitamente in Lussemburgo, molte volte in orari serali o notturne dopo faticose giornate di lavoro tra riunioni, votazioni ed incontri vari.