Immigrazione, il modello Albania arriva sul tavolo Ue

Le regole sull’immigrazione «sono 10 anni che non funzionano più perché la vita è cambiata, l'intera situazione è cambiata». A dirlo è il commissario europeo gli Affari interni e alla Migrazione, l’austriaco Magnus Brunner. Intervenuto durante il punto stampa al Forum Teha a Cernobbio ha insistito sul fatto che serve «lavorare per impostare le regole in modo diverso, in modo che i giudici e i tribunali possano avere regole diverse, perché finora, nella parte migratoria, abbiamo avuto regole vecchie».

Da parte del commissario Ue è arrivata anche un’importante apertura al modello inaugurato dal governo Meloni con i centri per il rimpatrio in Albania. Quella italiana, ha spiegato, «può essere una delle soluzioni sul tavolo della commissione europea». L’aspetto chiave però è muoversi in tempo: «Dobbiamo sempre accelerare, come europei, come politici, dobbiamo ottenere soluzioni veloci, e penso che sia importante». Brunner è chiaro: «Voglio davvero chiedere al Parlamento e agli stati membri di implementare le nuove riforme».