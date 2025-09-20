Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Ilaria Salis, il terrore della galera: voto segreto, rischia grossissimo

di Ignazio Stagnosabato 20 settembre 2025
Ilaria Salis, il terrore della galera: voto segreto, rischia grossissimo

2' di lettura

L'ora della paura per Ilaria Salis. Mancano pochi giorni al 23 settembre, quando la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo sarà chiamata a decidere sull’immunità parlamentare di Ilaria Salis. Si tratta di un passaggio cruciale: la relazione dell’eurodeputato popolare spagnolo Adrián Vázquez Lázara, che recepisce la richiesta dell’Ungheria di revocare l’immunità, aprirà un voto destinato a pesare sull’intera assemblea di Strasburgo, che si pronuncerà in plenaria il 7 ottobre.

Il nodo più delicato è che la votazione in commissione avverrà con scrutinio segreto. Una scelta che, se da un lato tutela la libertà individuale degli eurodeputati, dall’altro rende impossibile ricondurre i risultati alle scelte dei singoli gruppi, con il rischio di spaccature e sorprese.

Gli equilibri politici sono infatti tutt’altro che scontati. A spingere per la revoca dell’immunità ci saranno i Patrioti e i Conservatori di Ecr, guidati dall’ex premier polacco Mateusz Morawiecki. Dalla parte opposta si schiereranno con decisione The Left, la formazione della Salis, e i Socialisti, che hanno già espresso forte solidarietà. Ma il vero ago della bilancia saranno i Popolari: con i loro 188 seggi, potranno determinare l’esito. Perché la revoca non passi, sarà necessario che almeno un terzo di loro scelga di sostenere i progressisti o, quantomeno, di astenersi.

Proprio il voto segreto, in questo quadro, è l’incognita principale: senza vincoli formali, ogni deputato potrà seguire convinzioni personali anziché le indicazioni di partito. Una libertà che può tanto rafforzare i fronti contrari alla revoca quanto incrinare i numeri della maggioranza. L’attenzione politica e mediatica è altissima, anche perché la vicenda richiama alla memoria altri casi sensibili, come quello dell’indipendentista catalano Carles Puigdemont.

Ilaria Salis terrorizzata, "Cosa potrebbero farmi in Ungheria"

Adesso Ilaria Salis trema davvero. E affida a Repubblica il suo appello ai colleghi dell'Europarlamento affinch&eacu...

Salis, arrestata a Budapest nel febbraio 2023 con l’accusa di aver aggredito militanti neonazisti e rimasta in carcere per quindici mesi prima di essere scarcerata grazie all’immunità ottenuta con l’elezione europea del 14 giugno 2024, attende ora con apprensione l’esito di questo nuovo passaggio. E dopo l'intervista della vigilia a Repubblica, ecco le parole consegnate oggi, sabato 20 settembre, al Corriere della Sera: "Sento, insieme, forte timore ma anche speranza - ha premesso -. L’ingiustizia che ho subito è stata un trauma profondo. E cercare di curarlo mi costa ancora enormi energie. Sarò sincera: la prospettiva che questa ferita possa riaprirsi così violentemente mi fa dormire sonni agitati. Mi sforzo di restare positiva e sento intorno a me un sincero sostegno da parte di molti, che mi aiuta tanto", ha concluso Ilaria Salis.

Viktor Orban, il portavoce terrorizza Ilaria Salis: le coordinate del carcere

"47.8690° N 18.8699° E". È il post di Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese, Viktor Or...

Ilaria Salis, secondo voi l'europarlamento la salverà?

Alle porte del carcere Ilaria Salis terrorizzata, "Cosa potrebbero farmi in Ungheria"

Un messaggio chiaro Viktor Orban, il portavoce terrorizza Ilaria Salis: le coordinate del carcere

tagilaria salisungheriacarles puigdemont

Ilaria Salis, secondo voi l'europarlamento la salverà?

Alle porte del carcere Ilaria Salis terrorizzata, "Cosa potrebbero farmi in Ungheria"

Un messaggio chiaro Viktor Orban, il portavoce terrorizza Ilaria Salis: le coordinate del carcere

ti potrebbero interessare

1400x933

Ilaria Salis, secondo voi l'europarlamento la salverà?

507x328

Ilaria Salis terrorizzata, "Cosa potrebbero farmi in Ungheria"

Claudio Brigliadori
3072x2048

Viktor Orban, il portavoce terrorizza Ilaria Salis: le coordinate del carcere

Andrea Carrabino
3072x2048

Ilaria Salis, il suo destino si decide in 7 giorni: cosa può accadere

Ignazio Stagno