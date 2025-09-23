Ilaria Salis, l'affondo di Calenda: "Problema è candidare chi spacca le teste"

La commissione Juri del Parlamento europeo ha votato contro la revoca dell'immunità parlamentare della deputata europea di sinistra Ilaria Salis, accusata dall'Ungheria di aggressione a due neonazisti. Perciò, l'ex insegnante non sarà sottoposta a processo a Budapest. E non finirà n carcere.

"Oggi la Commissione Juri ha deciso di difendere la mia immunità e l'indipendenza del Parlamento, e di respingere la richiesta di revoca avanzata dal regime ungherese. È un segnale importante e positivo - ha commentato Ilaria Salis su X -. Ho piena fiducia che il Parlamento confermerà questa scelta nella plenaria di ottobre, affermando la centralità dello stato di diritto e delle garanzie democratiche. Ribadisco: difendere la mia immunità non significa sottrarmi alla giustizia, ma proteggermi dalla persecuzione politica del regime di Orbán. È per questo che la sua tutela è essenziale. Le autorità italiane restano libere di aprire un procedimento a mio carico - ha concluso -, come io stessa auspico e chiedo con forza".