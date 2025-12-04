Ue senza bussola: non sa più come trovare i soldi

Il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale Usa Steve Witkoff al Cremlino hanno parlato per cinque ore, la Russia ha definito i colloqui, «utili e produttivi», ma le sta bene solo una parte del piano. In particolare, non c’è un accordo suoi territori. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio ci sono stati comunque «progressi», ma per il presidente Donald Trump la situazione in Ucraina «non è facile» anche se in serata, commentando i colloqui, ha dichiarato che «l’impressione è che Putin vorrebbe mettere fine alla guerra. Penso che gli piacerebbe tornare a una vita normale». Rubio da parte sua ribadisce che gli Usa continueranno a cercare la pace, ma puntualizza che gli aiuti all’Ucraina non sono senza fine. Ciò dopo che Volodymr Zelensky, il presidente ucraino, ha detto di temere che gli Usa abbandoneranno Kiev, mentre i due inviati Witkoff-Kushner, che dopo Putin avrebbero dovuto incontrare Zelensky nella capitale ucraina, hanno invece tirato dritto per Washington.
«Putin non vuole la pace», dicono i ministri degli Esteri della Nato riuniti a Bruxelles, mentre l’Unione Europea decide di bloccare l’import di gas russo dall’autunno 2027. «Trump deve scegliere: o la Russia o l’Europa», risponde Putin. Non solo l’Unione Europea ma anche il Regno Unito spara bordate contro il Cremlino. «Si tratta dell’ennesima sciocchezza da parte di un presidente che non prende sul serio la pace», commenta il portavoce del primo ministro Keir Starmer. Secondo lui, «le nazioni europee sono unite nel sostenere il diritto dell’Ucraina all’autodifesa secondo il diritto internazionale», e «la Nato è pronta a rispondere a qualsiasi minaccia con unità e forza». Per sostenere l’Ucraina, l’Ue insiste sulla possibilità di utilizzare gli asset russi congelati. «Abbiamo informato l’amministrazione statunitense», ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda in conferenza stampa.
Federica Mogherini e lo scandalo Ue, il tam tam: "Una talpa interna"Panico a Bruxelles, siamo alla "caccia alla spia". Alla base della denuncia presentata all'Ufficio anti-fr...
«Ho parlato, ad esempio, con il segretario al Tesoro Scott Bessent del fatto che stiamo pianificando di sviluppare un sistema di prestiti per le riparazioni. È stato accolto positivamente». Qualche problema, però, c’è. «La Bce non rifiuta nulla, ma il nostro dovere è rispettare il trattato e assicurare che non venga violato, in particolare l’articolo 123», ha puntualizzato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, nel ruolo di presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico, parlando all’audizione al Parlamento europeo, in merito alla posizione dell’Eurotower riguardo all’utilizzo degli asset russi congelati.
La Lagarde ha ricordato che «l’invasione ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia rappresenta uno sviluppo molto grave nelle relazioni internazionali». Ma «qualsiasi decisione sull’uso dei beni congelati deve garantire che non aumentino i rischi per la stabilità finanziaria».
Secondo lei, la titolarità degli asset «deve rimanere della Russia», e «non si devono trasferire i diritti su tali beni». «Per inviare un chiaro segnale a Mosca dobbiamo utilizzare le risorse russe immobilizzate, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei nostri impegni», insiste il cancelliere tedesco Friedrich Merz in un articolo ospitato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung spiegando che la Germania e i partner europei stanno valutando come mobilitare oltre 165 miliardi di euro per coprire i bisogni di Kiev per almeno i prossimi due anni, eventualmente estendendo il sostegno grazie alla partecipazione di altri membri del G7. «Non si tratta di prolungare la guerra, ma di favorirne la conclusione», ha aggiunto.
Il cancelliere ha evidenziato la gravità della minaccia russa, definendo Mosca «imperialista e pronta militarmente e socialmente a un conflitto con l’Occidente» e ha ricordato l’importanza della solidarietà con i partner dell’Europa orientale. «La questione della sovranità europea si decide oggi: dobbiamo mostrare che gli europei decidono e modellano ciò che accade sul nostro continente». Sulla gestione dei beni russi congelati, Merz ha chiarito: «Non li sequestriamo, né tocchiamo i crediti russi. Rimangono bloccati finché la Russia non risarcisce l’Ucraina per i danni della guerra».