Cpr in Albania, terzo schiaffo alla sinistra: il "sì" dell'avvocatura generale Ue

"Anche l'avvocato generale della Corte di giustizia Ue Laila Medina nelle conclusioni sul protocollo tra Italia e Albania si è espresso per la legittimità dei centri in Albania - ha spiegato Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia -. Abbiamo perso due anni a causa di sentenze ideologiche di una parte della magistratura che si è interposta a un progetto innovativo, pienamente conforme al diritto europeo e che oggi è guardato con favore da tutta Europa. Con riferimento al rispetto dei diritti relativi all'asilo, poi, segnaliamo ancora una volta che la giurisdizione dei centri è integralmente italiana. Pertanto, sarà applicato il complesso di norme in materia di immigrazione che vigono in Italia, con la relativa tutela dei diritti a esse collegati. Se le sinistre avessero un briciolo di onestà intellettuale e di buon senso dovrebbero solo tacere e riconoscere che, definire illegittimo il trattato era solamente uno stupido, quanto grave, tentativo di delegittimare il Governo Meloni".