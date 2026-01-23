Libero logo
Ue, la deputata comunista minaccia il re di Spagna: il gesto della ghigliottina

venerdì 23 gennaio 2026
La sinistra francese si riscopre giacobina e minaccia il re di Spagna. Ciò che è accaduto a Strasburgo ha dell'incredibile. O meglio, del grottesco. Perché ormai con questa sinistra anche le minacce più esplicite sono state sdoganate. Mercoledì 21 gennaio, al Parlamento europeo è stato invitato Re Felipe di Spagna, il sovrano - appunto - della Spagna. Il monarca è intervenuto per celebrare i 40 anni dall'ingresso di Madrid e del Portogallo in Unione europea. Ma tra i banchi degli eurodeputati qualcuno si è lasciato andare a un commento fuori luogo, che è destinato a far discutere.

Leïla Chaibi, esponente della sinistra francese Lfi (il partito guidato dal comunista Melenchon), ha ripreso l'intervento del sovrano spagnolo con lo smartphone. E ha ironizzato sul fatto che un re parli in Francia, il 21 gennaio, anniversario della decapitazione di Luigi XVI. Il momento forse più cruento della rivoluzione francese che di fatto pose la parole fine all'Ancien Régime. Non contenta, l'eurodeputata ha mimato - tra le risate irriverenti - il gesto della ghigliottina. "Siamo nell'emiciclo ed è il re che parla, il re spagnolo. Oggi è il 21 gennaio - ha ricordato l'eurodeputata francese -. Uhhhh, il 21 gennaio, i re... ahi ahi ahi ahi ahi". 


 

