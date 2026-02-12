Commissione europea, blitz della polizia: vendita di immobili, altro scandalo?

La polizia belga ha fatto irruzione nei locali della Commissione europea a Bruxelles, nell'ambito di un'indagine su possibili irregolarità nella vendita di beni immobili per circa 900 milioni di euro nel 2024, quando l'austriaco Johannes Hahn era commissario al Bilancio. L'indagine è condotta dalla procura europea (Eppo), che riferisce di stare "raccogliendo prove".

Intanto Giorgia Meloni ha parlato prima del vertice Ue. "L'obiettivo della riunione dei leader affini prima del vertice è un po' simile a quella che già abbiamo organizzato e strutturato sul tema della migrazione, è favorire il fatto che il Consiglio dia alla Commissione Europea delle chiare cose da fare e che la Commissione possa appellarsi a delle indicazioni chiare che ha avuto dal Consiglio, anche per frenare una burocrazia che in Europa sta superando ampiamente quello che è il proprio ruolo", ha spiegato il premier.