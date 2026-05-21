Revisione auto, cambiano i controlli: cosa rischiano gli italiani

Cambiano le regole della revisione auto e, come sempre, a trarne danno rischiano di essere gli automobilisti. Bruxelles, infatti, accelera sulla stretta ai controlli periodici dei veicoli e punta a mettere sotto la lente non solo freni, fari e pneumatici, ma anche elettronica, Adas, emissioni e sistemi di sicurezza delle nuove vetture. Una rivoluzione che potrebbe toccare milioni di italiani già nei prossimi mesi.

La proposta arriva dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo e nasce con un obiettivo preciso: adeguare le revisioni alle auto di nuova generazione, sempre più piene di sensori, telecamere e software. Tradotto: controlli più approfonditi e procedure più severe. Nel mirino finiscono soprattutto i sistemi elettronici di assistenza alla guida, gli airbag e le batterie delle auto elettriche. I modelli ibridi e a batteria non godranno più di alcuna corsia preferenziale, ma dovranno sottostarsi a test mirati sugli impianti ad alta tensione e sui sistemi di gestione termica. Non solo. Tra le ipotesi allo studio c’è anche quella di introdurre la revisione annuale per le vetture più vecchie, superata una certa soglia di età.

Una misura che ha già acceso la protesta degli automobilisti. Sui social e nei forum dedicati ai motori molti parlano apertamente di “stangata mascherata”. Un utente scrive: “Bastano anche ogni 2 anni, ma dovrebbero essere fatte seriamente”. Un altro attacca: “Mi devono ancora spiegare come fanno certi furgoni del 1990 ad andare in giro fumando come ciminiere”.

La sensazione, però, è che la direzione sia già tracciata. L’Unione europea vuole uniformare le regole tra i vari Paesi e rendere più stringenti i controlli tecnici sui mezzi circolanti. Per gli automobilisti italiani, abituati alla revisione biennale dopo i primi quattro anni di vita dell’auto, significherebbe più appuntamenti in officina e altri soldi da spendere. E in tempi di caro vita, benzina alle stelle e tasse infinite, la notizia rischia di trasformarsi nell’ennesima grana su quattro ruote.