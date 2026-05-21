L'Ue è pronta a seguire l'Italia sui centri migranti

L’accordo è stato discusso ieri ed è a un passo dalla chiusura, in anticipo rispetto ai tempi previsti. I punti più importanti sono l’introduzione dell’«ordine di rimpatrio europeo», che consentirà a ogni Paese Ue di eseguire un rimpatrio deciso da un altro Stato dell’Unione, e la possibilità di usare i «return hubs»: strutture in Paesi extra-Ue nelle quali i migranti destinati al rimpatrio potranno essere trasferiti prima che sia completato il loro ritorno verso il Paese di origine. Unica eccezione, i minori non accompagnati. L’Italia ha già costruito i suoi centri in Albania, mentre i governi di Germania e Paesi Bassi intendono passare alla fase operativa entro la fine del 2026. Altri governi guardano con interesse, pronti a seguire l’esempio.

Altro che «prigioni inumane e illegali in Albania» (definizione di Elly Schlein). I centri di rimpatrio italiani sull’altra sponda dell’Adriatico stanno per diventare il modello adottato dall’Unione europea. Il parlamento europeo e il consiglio, che rappresenta i governi dei Ventisette, con la mediazione della commissione di Bruxelles, sono a un passo dall’intesa sul nuovo Regolamento rimpatri. Quello che il commissario per la Migrazione, l’austriaco Magnus Brunner, definisce il «pezzo mancante» per rendere più efficace la politica europea di contrasto agli arrivi illegali.

Il regolamento sui rimpatri in vigore risale al 2008 e si è dimostrato inefficace: oggi solo il 20% degli immigrati che non hanno diritto a rimanere nell’Ue e ricevono un provvedimento di rimpatrio lascia realmente il territorio Ue. «Le persone che non hanno il diritto di restare nell’Unione europea devono essere rimpatriate in modo efficace», ha detto Brunner alla testata Politico.eu. E «le nuove regole», ha spiegato, «ci daranno maggiore controllo su chi può entrare nell’Ue, chi può restare e chi deve andarsene. È ciò che i cittadini europei si aspettano ed è ciò che dobbiamo garantire».

La bozza prevede la possibilità di trattenere gli immigrati extra-europei fino a 24 mesi qualora si rifiutino di cooperare, o vi siano rischi di fuga. Le norme saranno ancora più rigide per gli irregolari che rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine avranno anche maggiori poteri per perquisire le abitazioni. Inoltre la Ue e le sue agenzie dovranno fornire agli Stati membri maggiore sostegno finanziario e operativo per il contrasto all’immigrazione irregolare. La proposta prevede anche che, in caso di ricorso, la sospensione del rimpatrio non sia più automatica.