Ue, l'imbarazzante caso dei treni (cinesi) in Tunisia

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) finanzierà un progetto ferroviario in Tunisia, ma, udite udite, la commessa per i treni finirà a un colosso statale cinese. È questa l'ultima genialata voluta dai funzionari di Bruxelles. La Società nazionale delle ferrovie tunisine (Sncft) ha infatti affidato alla China Railway Rolling Stock Corporation (Crrc) un appalto da 38,2 milioni di euro, nell’ambito del programma di raddoppio ed elettrificazione della tratta.

Il contratto, assegnato attraverso una regolare gara internazionale, genera più di una perplessità. Ci si chiede infatti come una banca multilaterale a forte componente europea, come la Bers, possa finanziare un'infrastruttura strategica nel Mediterraneo quando una fornitura chiave del progetto viene aggiudicata a un campione industriale di Pechino. Il Nord Africa oggi rappresenta una delle aree di maggiore competizione tra UE, Cina, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia e Turchia. La Tunisia, in particolare, è un alleato strategico per Bruxelles ed è proprio questo che rende la scelta della Bers del tutto incomprensibile.