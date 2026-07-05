Generale Vannacci, l'ultima farsa: ecco l'evento di Futuro Nazionale a Sanremo

"Ci vediamo venerdi a Sanremo per temprarci". Il generale Roberto Vannacci ha lanciato sui social un appuntamento sportivo di Futuro nazionale, "La tre giorni dei futuristi", tra nuoto, corsa campestre e ciclismo, con lo slogan "mens sana in corpore sano" e una postilla, "senza compromessi". "Lo sport è salute. La salute è vita e chi è in salute pesa di meno sul Servizio Sanitario Nazionale ed è psicologicamente più stabile - ha scritto il leader di Futuro nazionale -. La politica è leadership ed esempio. I politici, quindi, dovrebbero dare l'esempio anche nello sport... invece di ballare sui carri del Gay Pride. Prove fisiche per tutti politici! D'altra parte, anche per fare politica ci vuole un fisico bestiale. Io ci sono!".

La locandina, pubblicata sui social dal generale per l'appuntamento che scatta dalle 10 di venerdì al Lido la fontana, declina così ognuna delle discipline: "Nuoto, la mente domina l'acqua. Corsa campestre: la determinazione oltre l'ostacolo della distanza, come il cuore Futurista. Ciclismo: pedalando controvento riuniamo una Nazione".