"Giudici sessisti". La Corte Ue ci condanna

Il linguaggio sessista nelle sentenze che riguardano le violenze di genere sono considerate vittimizzazione secondaria. Sul tema è intervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) più di una volta, nei confronti dell’Italia ma anche di altri paesi europei. L’ultimo caso di condanna dell’Italia per l’uso di stereotipi sessisti riguarda la signora Audrey Carmen Manuela Ubeda, cittadina francese residente in Italia, e i suoi due figli. La donna nel 2021 aveva presentato una denuncia contro il padre dei bambini e suo ex convivente, un cittadino italiano, sostenendo che l’uomo aveva esercitato su di loro violenza fisica e psicologica. Il pubblico ministero nel 2021 aveva presentato una richiesta di archiviazione del procedimento definendo «un brutto scherzo» un episodio nel quale l’uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della signora Ubeda e aveva inoltre affermato che fosse «normale che gli uomini debbano superare un minimo di resistenza che ogni donna tende a manifestare quando è stanca per la vita quotidiana e un uomo le rivolge un’avance sessuale». La Cedu ha osservato che tali motivazioni riflettevano una cultura sessista. La Corte infine ha sottolineato come a seguito dell’opposizione proposta dalla signora Ubeda, la richiesta di archiviazione del pubblico ministero è stata respinta e sono stati disposti ulteriori accertamenti investigativi. Tuttavia - viene spiegato - non risulta che, fino a oggi, sia stata celebrata alcuna udienza.

Ben venga la condanna della Cedu ma nulla può superare in questo campo la sentenza del 1999 della Cassazione che ritenne non credibile la denuncia per stupro perché la vittima indossava i jeans. La suprema Corte (che poi fu costretta dalle proteste a prendere le distanze dalla sentenza) sostenne che «fosse un dato di comune esperienza che i jeans non si possono sfilare senza la fattiva collaborazione di chi li porta». La storica Joanna Bourke nell’esaminare come è cambiata la mentalità e come si è modificato il giudizio morale sullo stupro coniugale (in riferimento a Gran Bretagna, Usa e Australia) ha ricordato che negli anni Cinquanta di solito esso rimaneva impunito.