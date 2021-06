Clara AEstas, i bikini amati dalle celebrità di tutto il mondo

Francesca Carollo 24 giugno 2021 a

a

a

Riaperte spiagge, litorali e piscine -con tutti i sacri crismi delle norme anti COVID- prende il via la stagione estiva. Tra poco si ritornerà anche a ballare e a sorridere- senza mascherine. Anche la moda rialza la testa, i negozi hanno iniziato a riacquistare le collezioni, gli italiani hanno risparmiato e ora nelle donne c’è la voglia di spendere, per sentirsi più belle e cercare di tornare alla vita di prima.



C’è voglia di esibire una femminilità schiacciata da quasi due anni di pandemia e di estati vissute a metà, sopratutto nei look da spiaggia.

Interi o bikini, i costumi ricamati sono una delle tendenze dell’estate. Realizzati all'uncinetto o con decorazioni applicate, riscuotono sempre più consensi sia dalle giovanissime, che li vogliono extra slim, che da un pubblico più adulto, attratto da uno stile più sofisticato. Amatissimi dalle celebrità di tutto il mondo, come l'argentina Wanda Nara o le Italianissime Cristina Buccino, Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia Eleonora Pedron e Baby K, sono i costumi di Clara AEstas.



Un progetto made in Puglia, voluto da due ex avvocatesse, Elena Carelli e Floriana De Letteriis, amiche nella vita e unite da una forte passione per la moda e lo stile che, nel 2018, hanno dato vita a una linea di costumi ormai iconica. La firma inequivocabile del marchio sono le applicazione in pizzo macramè dei modelli Angel, mentre il modello "Cammeo", novità della stagione, unisce il romanticismo del macramé ai grafismi di lacci sottili che disegnano il décolleté come una tela e rimandano ad atmosfere di altri tempi.



Pensati per tutte le donne, conquistano il pubblico più adulto, che apprezza gli interi coordinati con un'ampia scelta di fuori acqua, e fanno sognare quello più giovane che lo predilige extra slim e lo utilizza anche come body da usare con un jeans o una gonna.

Il monospalla e’ il più visto nelle collezioni di costumi interi, come quelli del marchio “FEEL ME fab”, a righe, puntinati, con rimandi grafici ai luoghi di un Marocco ancestrale, costumi che “rendano favolosa ogni donna”, dicono Veronica Vangelisti e Sofia Turconi, le creatrici del marchio, “pezzi che valorizzano appieno la femminilità di tutte noi. Al centro di questo viaggio, con la mente, vi è sempre la donna e le sue ambizioni. Lo raccontano costumi interi monospalla, bikini complici dei movimenti del corpo e body preziosi.”



Anche Bikini mi.ma. sfodera il suo lato più romantico e propone un'ampia scelta di interi, triangoli con applicazioni floreali in macramé tono su tono, o nei colori come il bianco e il nero, sempre puntando sul gioco e l’allegria. Ma la moda incontra anche temi sociali come il riscaldamento globale e lo smaltimento di inquinanti. Ne è un esempio Bianca Forzano, calabrese di nascita ma dominicana d'adozione, che lascia il suo lavoro di consulente in Italia per inseguire l'amore per la natura, il mare, il surf e il kite. Ambientalista convinta, nel 2014 lancia Bianca Bikinis, una linea di costumi sostenibili, appositamente pensati per chi fa kitesurf e attività sportive in acqua.

E a non passare mai di moda è anche l’animalier, che vanta tanti estimatori quanto tanti pregiudizi. La soluzione è optare per una stampa micro e un tessuto satinato come quelli di Adriana Iribarren, fondatrice di Abari: marchio 100% Made in Italy dai tagli audaci e seducenti che, giunto alla sua terza stagione, omaggia gli anni 70 con una linea di interi, bikini e fasce dal sapore retrò.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.