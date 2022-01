Oltre il triangolo c'è di più: la nuova filosofia dell'amore 2.0 di Alex Belli e del suo entourage

Francesca Lovatelli Caetani 27 gennaio 2022 a

a

a

Il nuovo concept dell’amore; nella storia infinita Belli/Duran/Soleil scende in

campo Stella, l’amica e Assistente di Alex Belli.

Al GFVIP la protagonista è sempre la complicata liason tra Alex Belli, sua moglie

Delia Duran e l’amica Soleil Sorge. Belli, criticatissimo da molti, ma amato da altri,

parla di amore libero, senza etichette e condizioni e più volte, nella Casa più spiata

di tutta Italia, ha citato Stella, la sua assistente stylist di AXBSTUDIO, con la quale condivide da 10 anni, amicizia, lavoro, complicità e le stesse idee a proposito di amore.

“Collaboro come stylist con Alex e ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire

di essere il suo AlterEgo per la creatività come fotografo di moda. Abbiamo gli

stessi interessi artistici, la moda, la musica, i viaggi solo per citare alcuni settori che ci accomunano.

Alex è una persona dalle mille attività e risorse. Al GF è stato se stesso, non ha

recitato, lui è cosi’, istrionico, pieno di vitalita’ , una bomba di idee. Ti apre la porta della sua vita, ti accoglie, ti avvolge nella sue molteplici sfaccettature, solo se lo ami, lo capisci.

Ho deciso di scendere in campo per difenderlo, sia a livello umano, che

professionale, perché sono stufa di sentirlo definire un manipolatore. Nel concetto

di Amore, dobbiamo capire che ognuno di noi può avere un suo punto di vista e

quello di Alex, e’ che l’Amore vuol dire liberta’ e non possesso. Anche se una

persona è sposata, o fidanzata, puo’ amare lo stesso un’altra persona chiaramente in forme diverse. Si ama anche l’arte, la musica, ma e’ chiaro che la gente fraintende sempre!”

Ci vuoi spiegare meglio il vostro concetto di amore libero? E tu che rapporti

hai avuto e hai con la coppia Belli/Duran?

“Delia ha sempre capito Alex, e da subito lo ha accettato e compreso per la persona complessa che e’ , con le sue diverse sfaccettature, come del resto lo e’ anche lei.

Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha

un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialita’, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni, e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto

insieme anche momenti di complicita’ erotica”.

In che senso scusa?

“Nel senso che nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualita’ libera, ma che certamente non e’ il fulcro della nostra intensa amicizia”.

E quel bacio tra Soleil e Alex? E cosa sarà successo sotto le lenzuola?

“Quel bacio andava accettato come tale, espressione di Alchimia, passione, di due

anime affini che si sono incontrate; ragazzi, evolviamoci, apriamo la mente, andare al di là non equivale a essere promiscui.

Io non sono sposata o fidanzata perché non ho ancora trovato un uomo abbastanza

evoluto, ma amo. Molti mi vedono come un’aliena, ma io sono me stessa,

un’anticonformista in amore, magari prima o poi incontrerò una persona giusta,

uomo o donna che sia. Sì, perché io mi innamoro delle persone, della loro energia,

vitalità, multifinzionalità, come di Alex, un uomo iperattivo, trasparente, anche

come artista e per tutto quello che fa. Amare in libertà senza possedere è un

concetto che ancora poche persone riescono a comprendere perché non sono pronte a capire questa forma di amore.

Cosa sia successo sotto le lenzuola non so, se hanno giocato o no, quindi non posso dirlo, bisogna interpretare tutto in base al contesto, ma certamente a mio avviso non rappresenta niente di piu’ di tutta la complicita’ e alchimia profonda che avevano instaurato tra di loro, ed e’ su questo che bisogna soffermarsi. Cio’ che ho percepito tra Alex e Soleil è una grande amicizia, alchimia e complicità di due anime che hanno avuto la fortuna d’incontrarsi. Delia ha percepito tutto questo e il livello di complicita’ che ha avuto con Soleil e’ stato il problema, perché mi ha

sempre confessato che era di quello che aveva paura e cio’ da cui si sentiva minata

perché’ era la stessa complicita’ che ha con lei. Non vi nascondo che anch’io ho

avuto un pizzico di gelosia a vederli cosi affini e tutte le volte che Alex faceva il

mio esempio a Sole per spiegare alcuni passaggi della sua vita fuori dalla casa mi

identificavo in loro, ma questa e’ un altra storia..”

Ma il sesso quindi non c’è mai nell’amore libero?

“Ci può essere ma non e’ la centralita’, lo scambio è emotivo, cerebrale simbiotico, significa essere sulla stessa lunghezza d’onda. Se voglio dare un bacio a Delia le dò un bacio, come lei a me, nella totale liberta’ di potersi vivere e di condividere le nostre emozioni. Tutti pensano alla definizione di triangolo amoroso, come qualcosa che genera antagonismo e possesso, ma non e’ cosi anzi in amore piu’ si lascia liberi e piu’ il rapporto si consolida.”.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 Alex Belli aveva

dichiarato la sua intenzione di farsi da parte per lasciare a Delia Duran il suo

spazio all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, che ha dovuto

allontanare dallo studio Alex Belli dopo l’ennesimo querelle con la moglie e con

Soleil. Poi il tweet .... “Non è più il mio GAME” ed è partito insieme al make up

artist della sua Factory.

Alex si metterà veramente da parte?

“Lo conosco bene e ora vuole isolarsi, si è stancato di sentirsi definito come non è,

o di essere etichettato, la sua personalita’ non può essere inscatolata altrimenti non

sarebbe cosi creativo in tutto quello che fa. Io amo Alex e lui ama me, ma è un

concetto di amore evoluto; siamo nel 2022 e ancora la gente non lo capisce e si

ferma al pensiero del possesso e del sesso. Io so bene, invece, com’è Alex; nella

Casa del GFVIP è stato semplicemente se stesso, e si e’ fatto vedere in tutta le sue

forme, una persona coinvolgente che si fa amare o in alcuni casi “odiare” , ma

sicuramente non ti lascia indifferente. Chi conosce veramente la sua essenza, lo

apprezza, lo ama e non lo abbandona più!”



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.