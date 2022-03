28 marzo 2022 a

Generali tonica in Borsa, dopo la presentazione del programma 'Awakening the lion' della lista di candidati del gruppo Caltagirone che punta a utili a circa 4,2 miliardi nel 2024, una generazione di cassa cumulata per circa 9,5-10,5 miliardi nel periodo 2022-2024. A Piazza Affari il titolo guadagna il 4,5% a 20,30 euro, con un incremento del 9% da venerdì quando è stato presentato il piano.

