“Ci vediamo lunedì”, il feat. tra Andrea Crimi e Laura Bono direttamente da “L'amore dietro ogni cosa” di Simone Di Matteo

Tra le novità discografiche della settimana c’è la release del 25 marzo di “Ci vediamo lunedì”, terzo singolo estratto da “L’amore dietro ogni cosa”, l’album interamente ispirato all’omonimo libro di Simone Di Matteo e cantato da Andrea Crimi. Il brano, prodotto da Mario Natale, vede il torinese Crimi in duetto con Laura Bono e segna il ritorno sulla scena della cantautrice varesina dopo un periodo di lontananza dai riflettori.

È la prima volta che l’ex vincitrice di Sanremo Giovani 2005 e Andrea Crimi collaborano alla realizzazione di un pezzo. Ma nonostante questo, il risultato è a dir poco sorprendente. “Ci vediamo lunedì”, infatti, si distingue per il suo sound suggestivo e nostalgico, con le voci dei due artisti che si sposano perfettamente tra loro e con la melodia. La storia è quella di un amore ormai consumato, ma al tempo stesso rincorso, sfiorato e raggiunto con affanno. In altre parole, la sintesi di un sentimento segnato dalle malinconie dell’incertezza e dalla speranza dei ricordi. Le parole della canzone, il cui testo è stato scritto dall’autore dell’opera madre Di Matteo e dal paroliere Simone Pozzati, sono una vera e propria visione, come showreel tra gli echi di un passato fatto di attese nel cinema d’autore. Dove una chiamata ci lascia in sospeso e dove la distanza viene colmata attraverso i fili di un telefono.

A far da cornice al tutto un videoclip ufficiale, rilasciato in concomitanza con il pezzo, con la produzione di ModoAgency per la regia di Marco Bertani. Al suo interno, oltre ad un cameo di Di Matteo, figura l’attore Andrea Candeo, già protagonista della clip del secondo estratto “Abbi Cura Di Me”, alle prese con gli echi di un amore lontano, amore rappresentato proprio dalla Bono che vestirà i panni di attrice oltre che d’interprete. In particolare, Candeo porta sullo schermo queste storie in canzone e se ne fa portavoce, sottolineando l’intento multimediale dell’operazione. Difatti, il concept album, su etichetta New Music International, lanciato lo scorso inverno con il primo singolo “Anne”, seguito poi in primavera da “Abbi cura di me”, conterrà altri duetti e vedrà la luce il prossimo 28 maggio.

https://youtu.be/jJUBJhJdu7E



