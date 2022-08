Massimo Boldi e Roberto Alessi, ospiti d'eccezione a Cascina Chicco

30 agosto 2022 a

Massimo Boldi e il giornalista Roberto Alessi, sono stati gli ospiti d’eccezione della Cascina Chicco, Azienda Vitivinicola di grande qualità e immagine di livello internazionale, dove l’attore e il giornalista hanno dichiarato che la bellezza del luogo è tra le più belle a livello mondiale.

Il proprietario sindaco di canale CN, Enrico Faccenda e la moglie la dottoressa Lara Coscia , hanno fatto sentire gli ospiti come se fossero stati a casa e, tra un brindisi e un sorriso hanno portato molta allegria alla cena, organizzata in occasione della serata dedicata alla Fiera del Pesco del paese, dove Boldi e Alessi sono stati i protagonisti della fiera.

Qui hanno accontentato tutti i loro ammiratori con foto e tanta ammirazione reciproca per il loro pubblico, tenendo alta la valorizzazione delle tradizioni italiane e delle eccellenze del nostro Paese.