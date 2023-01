Terna, "Noi siamo energia": la campagna sui consumi energetici

27 gennaio 2023 a

Dopo la stampa, il digital e le piattaforme social, dal 29 gennaio sarà on air sulle emittenti Tv nazionali, lo spot Noi Siamo Energia, la campagna di comunicazione istituzionale realizzata da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, d’intesa con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per sensibilizzare cittadini e imprese a un uso consapevole dell’elettricità in Italia. "C’è bisogno dell’energia di tutti" è il claim della campagna. Lo spot, nelle versioni da 30« e 15», invita a una vera e propria mobilitazione per la messa in pratica di comportamenti virtuosi che, in linea con gli accorgimenti e le azioni individuate e suggerite da Terna, consentono opportunità di risparmio, pari a circa 700 euro all’anno, generate dall’utilizzo di apparecchi di ultima generazione, e offrono un reale contributo al rispetto per l’ambiente.

Per la realizzazione dello spot, la direzione Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità del gruppo guidato da Stefano Donnarumma ha scelto uno stile narrativo cinematografico per coinvolgere lo spettatore in modo diretto, chiaro e di immediato impatto visivo. La continuità della storia, nel susseguirsi di scene di vita quotidiana, viene enfatizzata dalla scelta registica del piano sequenza. "La campagna di comunicazione televisiva rappresenta uno strumento efficace per veicolare, al maggior numero di persone, comportamenti virtuosi che, soprattutto in questo momento storico, risultano fondamentali per il bene del Paese. ’C’è bisogno dell’energia di tuttì, titolo dello spot, rappresenta in modo semplice e immediato l’invito di Terna a un’azione consapevole in favore dell’ambiente e dell’economia di famiglie e imprese. Le suggestioni offerte dalla narrazione e dalle immagini del video potranno fornire utili spunti di riflessione sulle nostre abitudini quotidiane", ha dichiarato Massimiliano Paolucci, direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna.