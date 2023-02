Inizia il countdown per PIX PADEL ITALY X-PERIENCE dal 10 al 12 marzo alla Fiera di Roma

20 febbraio 2023 a

Sarà Roma ad ospitare, dal 10 al 12 marzo 2023, PIX PADEL ITALY X-PERIENCE, un evento dedicato allo sport che sta appassionando gli italiani; con un boom che può contare su oltre 6.000 campi, 2.380 strutture e oltre un milione di giocatori, il Padel si presta a un’esperienza inclusiva che si svolgerà presso la Fiera di Roma, polo fieristico della Capitale e anima dei flussi d’affari e di relazioni. Una tre giorni molto attesa da appassionati, addetti ai lavori, aziende, giocatori nazionali ed internazionali, pensata per avvolgere il visitatore in un’esperienza inclusiva, di gioco e incontri; il percorso espositivo, variegato da una serie di eventi collaterali, sarà ambientato sui 20.000 metri quadrati dedicati ai campi da gioco allestiti per l'occasione, ai convegni, alle ultime tendenze del mercato e agli eventi che saranno svelati pochi giorni prima della Kermesse.