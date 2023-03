29 marzo 2023 a

a

a

Carrefour Express si allarga e ora arriva anche in via Alfonso Lamarmora 2 a Milano. Nella foto il giovane bocconiano Marco Miglietta che ha partecipato al progetto davanti all'ingresso del nuovo punto vendita pronto per l'inaugurazione. Un nuovo spazio per i milanesi per fare la spesa in modo veloce in pieno stile "city", con rapidità anche in pausa pranzo o subito dopo il lavoro.