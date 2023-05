Formazione nella cyber intelligence: l'impegno di Area a sostegno delle eccellenze italiane

08 maggio 2023 a

a

a

Entra nel vivo il progetto CyberchallengeIT sostenuto da Area Spa per supportare la formazione delle giovani e giovanissime eccellenze italiane. L’azienda hi-tech varesina, leader nello sviluppo di sistemi tecnologici nel campo della cyber intelligence ha recentemente rinnovato il proprio impegno sulla formazione e dal 2020 CyberChallenge -organizzato dal Cybersecurity National Lab del Cini, con il supporto dell’Acn–Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e con il contributo del Mur–ministero dell’Università e della ricerca – è stato riconosciuto dal ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze; attraverso questi progetti, il ministero individua le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Il percorso formativo per i futuri professionisti della sicurezza informatica è iniziato a febbraio e la partecipazione attiva di Area è ai nastri di partenza. Diversi, infatti, sono gli atenei che hanno accolto la proposta dei responsabili dell’azienda varesina che vedrà i vertici della Ricerca e sviluppo di Area approfondire con gli studenti temi ad altissima specializzazione.

“Dalla Lawful Interception alla Cyber Intelligence: cenni teorici ed ambiti applicativi” è il titolo degli interventi degli specialisti, che forniranno spunti teorici e pratici per far conoscere alle giovani eccellenze italiane i punti di vista dell’industria di settore. Le sessioni prendono il via il 10 maggio con l’Università Statale di Milano per proseguire durante tutto il mese di maggio con il Politecnico di Torino, l’Università di Milano Bicocca, l’Università di Torino e l’Università di Udine. Successivamente, la collaborazione fra Area Spa e CyberchallengeIT vedrà il reparto Risorse Umane dell’azienda impegnato per il recuitment fair, a valle delle premiazioni nazionali di fine giugno, che si terranno presso il Campus Itcilo di Torino. Molto “soddisfatti per la risposta degli atenei e per l’organizzazione di CyberchallengeIT che ogni anno aggiunge continui stimoli”, si sono detti il fondatore Andrea Formenti e i componenti del Cda di Area Spa, Alessandro Mistò e Sacha Bianchi, che hanno promosso l’impegno dell’azienda in questo progetto.