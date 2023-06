Roma Music Festival: via alle iscrizioni, ecco come fare

10 giugno 2023 a

a

a

Il Roma Music Festival apre ufficialmente le iscrizioni alla 17esima edizione. La manifestazione, punto di riferimento per gli artisti emergenti del panorama musicale italiano, riparte con importanti sorprese e grandi novità. Il talent musicale ideato dal produttore Andrea Montemurro ha affidato la direzione artistica dell’evento al Maestro Amedeo Minghi.

“Ho accettato con entusiasmo perché attraverso il Roma Music Festival - ha dichiarato il Maestro Minghi - avrò il piacere di mettere la mia esperienza a sostegno delle nuove leve. Essere direttore artistico di un talent rappresenta una splendida occasione di crescita personale e artistica e un nuovo modo di vivere il mondo della musica a supporto di giovani artisti". Cantautori, interpreti e band possono partecipare alle selezioni live che si terranno da settembre a novembre per poi approdare alla semifinale e alla finalissima nazionale di dicembre.



“Questa edizione - ha commentato il produttore Andrea Montemurro - rappresenta la consacrazione di un percorso organizzativo e artistico che dura da anni. Ringrazio il Maestro Amedeo Minghi per la collaborazione e per l'importante sostegno nella crescita del principale festival della musica emergente italiana di qualità. L’edizione 2023 del Roma Music Festival rappresenta una grande occasione per ottenere la giusta visibilità e proporsi al grande pubblico”.