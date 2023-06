Glocal Economic Forum a Norcia 2023: si apre con il bilancio di sostenibilità

19 giugno 2023 a





È giunto alla quarta edizione il Glocal Economic Forum, l’evento annuale in cui i protagonisti dell’economia e le istituzioni si confrontano sulle tematiche attuali, per conoscere le tendenze globali e approfondire le necessità del mercato e della società.

In calendario dal 22 al 23 giugno 2023 a Norcia, l’evento si compone di una serie di appuntamenti strategici sui macro-temi di sostenibilità, resilienza, heritage culturale e ricostruzione sostenibile, con particolare riferimento alle nuove sfide che le aziende si trovano a dover affrontare.

L’edizione 2023 si apre infatti con uno speech sul bilancio di sostenibilità, la nuova rendicontazione delle performance ESG dell’impresa che sta progressivamente divenendo un obbligo per molte realtà del panorama nazionale. Un tema a dir poco controverso, perché il nuovo bilancio comporta un investimento di tempi e risorse per una dichiarazione non finanziaria. Ma allo stesso tempo apre ad interessanti opportunità perché permette di mostrare ad investitori e stakeholder le attenzioni riposte su temi dal grande valore sociale ed etico, e allo stesso tempo consente un monitoraggio costante delle correlazioni tra performance non finanziaria e finanziaria. A cui si aggiunge l’incidenza positiva in termini di corporate reputation.

Per la due giorni di Norcia è in programma anche la partecipazione alla tavola rotonda sulla sostenibilità come fattore attrattivo per talenti e capitali da parte di Fabio Leoni, CEO di Golden Group , società partner dell'evento. Il manager spiegherà come la sostenibilità sia di fatto un valore aggiunto per l’azienda, e perché andrebbe considerata come un vero e proprio asset in cui investire. Del resto, come ha sottolineato Leoni in una recente dichiarazione, “parlare di sostenibilità vuol dire anche creare valore per la propria impresa in termini di competitività e opportunità di investimento”.

Nel corso del forum il tema della sostenibilità sarà affrontato anche dal punto di vista del mondo agroalimentare, per cui l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite prevede lo sviluppo e l’adozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, riletti alla luce del cambiamento climatico. Sono questi infatti gli assi portanti dello speech che si terrà il 23 giugno alle ore 10:30 presso lo Spazio Digipass di Norcia.

E se una revisione dei modelli produttivi del mondo agroalimentare è senza dubbio un argomento che merita la massima attenzione da parte degli operatori del mercato e dell’intera società, le tematiche di ESG e sostenibilità abbracciano ormai l’imprenditoria a 360 gradi.

Complice la già citata Agenda 2030, che mira a portare importanti cambiamenti in fatto di sostenibilità ambientale e digitalizzazione da qui a 7 anni, ma anche una maggiore sensibilità collettiva. Consumatori e investitori (sia privati che istituzionali) guardano con crescente attenzione alle scelte ambientali, sociali ed etiche delle imprese con cui entrano in contatto.

È la combinazione di questi fattori che spinge un numero crescente di aziende a introdurre comitati ESG a supporto del proprio board, e a puntare su investimenti capaci di migliorare sia le performance aziendali che l’impatto ambientale.