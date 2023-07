L'ambito Bimbo in viaggio Award al Ciccio Family Hotel

12 luglio 2023 a

Una struttura che in breve tempo ha saputo guadagnarsi un posto preciso nell’ambito dei cosiddetti “family hotel”, ottenendo riconoscimenti ed attestazioni importanti da più parti. Parliamo del Ciccio Family Hotel, premiato con l’ambito Bimbo in viaggio Award nell’ambito della categoria Family Experience Travellers' Choice 2023, affiancando il suo nome ad alcuni nomi celebrati dell’hôtellerie italiana a carattere familiare come il Gattarella Resort Vieste, il Cavallino Bianco e il Falkensteiner Family Resort Lido. Una struttura pensata in ogni dettaglio per le molteplici esigenze della famiglia, adatta soprattutto ad una vacanza per bambini in tutta sicurezza e con il massimo divertimento, e, perchè no, anche con la possibilità di opportuno relax per mamma e papà. Abbiamo scambiato qualche battuta con Marco Giorgetti, direttore del Ciccio Family Hotel.

Quali ritiene siano le principali caratteristiche distintive del Ciccio Family Hotel, in grado di differenziarlo dalle altre strutture presenti in zona?

“Senza dubbio il connubio che siamo riusciti a creare fra una pluralità di servizi dedicati ai bambini e la tipica accoglienza romagnola, famosa dappertutto. Inoltre c’è un aspetto d’immagine al quale teniamo in particolar modo e che ci caratterizza in maniera divertente e fortemente riconoscibile: la nostra mascotte Ciccio, un coniglietto nano in grado di coinvolgere e conquistare il cuore di tutti i nostri piccoli ospiti”.

Perchè avete scelto proprio la mascotte Ciccio per rappresentare la vostra immagine?

“Il nostro obiettivo era quello di far prendere confidenza ai bambini col mondo dei conigli da compagnia. Un’esperienza coinvolgente e dalle forte connotazioni empatiche, che ci ha fornito lo spunto creativo per realizzare il Villaggio dei Conigli. un’area specifica nella quale questi animali possono vivere in maniera libera, a contatto con chi desidera coccolarli ed accarezzarli”.

In termini di unicità d’offerta, quali servizi e strutture reputa che il Ciccio Family Hotel possa vantare per rendere un soggiorno davvero indimenticabile?

“Senza dubbio il Ciccio Park ha un fortissimo impatto sui bambini. Si tratta di un’area verde che si sviluppa su 3000 metri quadri, arricchita con una piscina, il solarium, un pìayground con giochi gonfiabili e area mini club. Qui, per il divertimento di tutti, si esibiscono periodicamente sul palco l’intero staffi di animazione, avvicendati da artisti esterni di pregio. Senza dimenticare un’altra peculiarità che siamo in grado di vantare, dedicata soprattutto ai più golosi: la nostra pizzeria aperta da pranzo fino a cena con orario continuato non stop e un open bar sempre aperto. Cito volentieri anche un’ulteriore area molto apprezzata, ovvero le nostre 3 salette giochi divise per età, da 0-3 anni con a disposizione giochi morbidosi ed una cucina attrezzata per le esigenze delle mamme. Quella da 4-10 anni dispone invece di un playground al coperto e una varietà di giochi digitali. Infine la saletta junior offre un biliardo air hockey e le postazioni Playstation”.

Parliamo anche di cibo, un aspetto che può davvero fare la differenza in una struttura alberghiera. Che cosa siete in grado di offrire in termini di opzioni per la ristorazione e la cucina?

“Anche in questo ambito siamo molto fieri di quello che possiamo mettere in campo in termini di varietà di proposte. Sicuramente una particolarità che incontra il favore generale è rappresentata dallo show cooking, ovvero la preparazione in diretta sotto gli occhi degli ospiti delle pietanze. Primi, secondi contorni, frutta e dolci freschissimi, preparati giornalmente dai nostri chef, tutti a buffet illimitati e serviti dai nostri camerieri. Sforzandosi di intercettare le fantasie e i gusti dei nostri ospiti più piccoli, ci siamo inventati un’area di sapore fast food, il McCiccio, completamente dedicata ai bambini con tante proposte di menù gustosi ma anche salutari. E per soddisfare gli irriducibili golosi... c’è pure il classico gelato soft ice servito nel cono. la mattina dopo si ricomincia... con appetitose colazioni impreziosite da dolci fatti in casa oltre ad un’opportuna selezione di salato, per accontentare tutti i gusti e tutte le abitudini. E se desideri un pancake o un morbido waffle, non c’è problema: te lo prepariamo all’instante!”

Una caratteristica fondamentale, oltre alla soddisfazione dell’appetito, in un hotel è sempre rappresentata dalla qualità del riposo. Che soluzioni proponete alla vostra clientela?

“La nostra offerta dispone di una triplice soluzione: la camera standard, le due camere comunicanti con doppi servizi e, infine, quella più amata dai bambini di ogni età: le camere a tema in cui il nostro Ciccio prende le sembianze dei supereroi più amati. Per divertirsi ancora un po’, anche quando l’ora di andare a letto è ormai prossima”.

Infine, qualcosa da aggiungere ai potenziali clienti che ancora non vi hanno testato?

“Una sola cosa... ma di fondamentale importanza: non c’è bisogno di prendere l’aereo per trovare un vero villaggio All Inclusive. Da Cicco Family Hotel puoi avere tutto quello che dsideri, nel momento che lo immagini!”