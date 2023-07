Estate all'insegna della sicurezza con "Adotta una strada"

Il 15 luglio parte l'ottava edizione dell'iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri. Per 2 mesi attività di prevenzione e controlli rafforzati su 5 delle arterie più pericolose d'Italia

Controlli rafforzati soprattutto nei fine settimana e nei giorni di esodo contraddistinti da traffico intenso, attività di prevenzione e sensibilizzazione verso la guida in stato di ebbrezza, promozione di una nuova e più ampia cultura del rispetto delle regole della strada. Sono le caratteristiche dell’ottava edizione di Adotta una strada”, iniziativa che partirà il 15 luglio 2023, nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri con lo scopo di ridurre il numero e la gravità di incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia.

Il progetto andrà avanti fino al 10 settembre e coinvolgerà 5 arterie che si estendono per quasi 2.000 chilometri e toccano 9 regioni italiane: la Padana Superiore, la via Aurelia, l’Adriatica (solo tratto pugliese), la Romea e la Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, infatti, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana, quelle in cui si registra quasi il 50% delle vittime.

L’obiettivo di “Adotta una strada”, fin dalla prima edizione, è quello di sviluppare un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, infatti, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e al termine dell’accertamento, i militari in servizio daranno agli automobilisti etilometri monouso. Saranno inoltre distribuiti quaderni realizzati dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la società Pigna per un progetto speciale dedicato alla sicurezza stradale: nella seconda e quarta di copertina, infatti, sono stati inseriti contenuti grafici che riassumono le principali regole di comportamento sulla strada quando si è alla guida di un’automobile, una bicicletta, un motociclo o un monopattino. Nelle sette edizioni fin qui svolte sono stati controllati complessivamente oltre 150.000 veicoli e oltre 170.000 persone, con 35.000 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.