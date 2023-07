"Il futuro delle banche", la presentazione del libro a Capalbio domenica 30 luglio

18 luglio 2023 a

Appuntamento per domenica 30 luglio, alle 19.30 in piazza dei Pini, a Capalbio, per la presentazione de "Il futuro delle banche - Vigilianza e regolazione nell'Unione bancaria europea", il libro scritto da Stefano Lucchini e Andrea Zoppini, Baldini+Castoldi editore. Per l'evento l'ingresso sarà libero. A moderare il dibattito Silvia Sciorilli Borrelli. Interventi di Carlo Clavarino, Piero Fassino, Gaetano Miccichè, Giovanni Salvi, Fabio Sbianchi e Andrée Ruth Shammah. Appuntamento, dunque, a domenica 30 luglio, nel contesto di "Capalbio libri", arrivato in questo 2023 alla 17esima edizione.