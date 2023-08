Rettifica: "Nessun bilancio in rosso per J-Ax"

22 agosto 2023 a

In relazione a un articolo apparso sul sito di Liberoquotidiano.it dal titolo “J-Ax, profondo rosso: "Ecco le cifre del buco in bilancio", l'investimento sbagliato" e rimosso, riceviamo e pubblichiamo rettifica:



“Nell’articolo dal titolo “J-Ax, profondo rosso: "Ecco le cifre del buco in bilancio", l'investimento sbagliato”, pubblicato il 1 agosto, scrivevamo a proposito dell’ultimo bilancio di Mister Nice srl, società di cui è socio il noto cantante Alessandro Aleotti, in arte J-Ax. In esso si riportava la perdita di esercizio (il “rosso”) relativa agli ultimi due anni oltre che al buco di bilancio che avrebbe avuto la Società.

Il sig. Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, tramite i suoi legali ha smentito la notizia sopra riportata precisando che: quanto al rosso, “si tratta di una semplice perdita di esercizio determinata da fattori esterni, che è stata prontamente ripianata dai soci nel corso del corrente esercizio. A ciò si aggiunge che il sig. Alessandro Aleotti detiene una quota di minoranza (il 12%), che non permette alcun controllo sulla società in questione, e non ha alcuna carica amministrativa od operativa. Inoltre i ricavi tra l’anno 2021 e l’anno 2022 risultano essere in aumento (indice di una buona gestione) e i costi per la produzione sono diminuiti (indice anch’esso di una buona gestione), mentre unicamente i costi per i servizi sono aumentati la cui causa è da imputarsi al generale aumento del costo delle utenze (energia in primis), situazione che ha messo in crisi la maggior parte delle imprese italiane, oltre che all’avvicendamento tra gli amministratori. Queste circostanze sono confermate dalla documentazione societaria pubblicata presso la Camera di commercio. La società, conclude la nota pervenutaci, “nell’esercizio corrente è già in attivo”, sottolineando come “le disponibilità liquide siano positive”.