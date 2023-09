Glifosato, Bayer denunciata alla Procura di Vienna: “Ha nascosto i rischi”

27 settembre 2023 a

Le unità europea e tedesca del Pesticide Action Network, insieme alle Ong Generation future e Global2000, avrebbero presentato una denuncia "supplementare" alla procura di Vienna contro i principali produttori di glifosato (Monsanto, poi acquisita da Bayer) per aver "travisato e nascosto prove critiche riguardanti gli effetti negativi sulla salute del glifosato durante il precedente processo di approvazione". Le associazioni avevano presentato una prima denuncia nel 2019, le indagini sarebbero attualmente in corso. "Ma oggi - spiegano in conferenza stampa - abbiamo riportato fatti nuovi perché anche nel nuovo processo di autorizzazione Monsanto-Bayer ha avuto lo stesso comportamento". Intanto, l'Austria ha annunciato che voterà contro la proposta di rinnovo dell'autorizzazione dell'erbicida, in quanto vincolato da una decisione del 2017 del Parlamento nazionale.

Ora, come si legge sul Fatto Quotidiano, il voto degli Stati membri dell’Ue, previsto per il 12 ottobre sull’approvazione all’uso del glifosato nell’Unione Europea nei prossimi 15 anni, potrebbe avvenire sulla base di una valutazione del rischio del pesticida non sufficientemente informata. Diverse organizzazioni dell’European Pesticide Action Network (tra cui l’italiana Isde, Associazione Medici per l’Ambiente) nell'esposto presentato oggi alla Procura di Vienna denunciano come il consorzio guidato da Bayer – prima Monsanto – non abbia allegato alla sua domanda di riautorizzazione del glifosato, tutti gli studi e i dati sfavorevoli sui suoi effetti cancerogeni e neurotossici, come invece impone la normativa europea.

“Nell’attuale richiesta di autorizzazione della Bayer mancava la maggior parte delle pubblicazioni che indicassero effetti dannosi sul sistema nervoso (neurotossicità) del glifosato, compreso uno studio epidemiologico che ha riscontrato un aumento del rischio di disturbi dello spettro autistico nei bambini quando le loro madri erano state esposte al glifosato durante la gravidanza o nel primo anno di vita”, dichiarano esponenti del Pan. La ricerca cui fanno riferimento, pubblicata sul British Medical Journal nel 2019, si intitola "Prenatal and infant exposure to ambient pesticides and autism spectrum disorder in children: population based case-control study".