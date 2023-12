Conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di BF Spa avviata il 13 novembre: sottoscritto il 19,35% delle nuove azioni per circa 237,5 milioni

01 dicembre 2023 a

Con riferimento all’aumento di capitale a pagamento di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”), in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 299.295.304 e con emissione di massime n. 74.823.826 azioni ordinarie BF (le “Nuove Azioni”), oggetto delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società del 16 ottobre e 6 novembre 2023, a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’assemblea straordinaria degli azionisti di BF del 27 settembre 2023 ai sensi dell’art. 2443 c.c. (l’”Aumento di Capitale”), si rende noto che, durante il periodo di offerta in opzione delle Nuove Azioni ai titolari di azioni ordinarie BF, iniziato il 13 novembre 2023 e conclusosi il 30 novembre 2023, estremi inclusi, (il “Periodo di Opzione”) sono stati esercitati n. 148.436.020 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 59.374.408 Nuove Azioni, pari al 79,35% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 237.497.632.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 38.623.545 diritti di opzione (i “Diritti Inoptati”) relativi alla sottoscrizione di complessive n. 15.449.418 Nuove Azioni, pari al 20,65% del totale delle Nuove Azioni offerte per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 61.797.672.

I Diritti Inoptati saranno offerti da BF sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c., per il tramite di Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 11, 12 e 13 dicembre 2023, (l’“Offerta in Borsa”), salvo chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Nel corso della prima seduta (i.e., 11 dicembre 2023) sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati; in ciascuna delle successive sedute saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

Nell’ambito dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati avranno codice ISIN IT0005567760.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di sottoscrizione di Euro 4,00 per ciascuna Nuova Azione (di cui Euro 1,00 da imputarsi a titolo di capitale ed Euro 3,00 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. – Euronext Securities Milan, a pena di decadenza entro e non oltre:

(i) martedì 12 dicembre 2023, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della prima seduta (i.e., 11 dicembre 2023);

(ii) mercoledì 13 dicembre 2023, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seconda seduta (i.e., 12 dicembre 2023); e

(iii) giovedì 14 dicembre 2023, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nel corso delle prime due sedute (i.e., 11 e 12 dicembre 2023) e l’Offerta in Borsa si chiuda il 13 dicembre 2023.

Le Nuove Azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

- Euronext Securities Milan al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Il prospetto informativo relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni ordinarie BF è disponibile presso la sede legale della Società, in Jolanda di Savoia (Ferrara), Via Cavicchini, n. 2, nonché sul sito internet dell’Emittente, all’indirizzo “www.bfspa.it”, sezione “Investor Relations - Aumento Di Capitale 2023”.