Nuovo posto di Polizia a Ospedale Voghera (PV). Molteni (Interno): "Importante risultato per la tutela di pazienti e personale sanitario"

“Il Posto di Polizia presso l’Ospedale di Voghera è attivo ufficialmente dal 15 gennaio scorso e la vista di stamane da parte del prefetto di Pavia, del questore e dell’assessore Regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, è occasione per ringraziare tutte le autorità per l’importante lavoro svolto a tutela della sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari in prima linea per l’assistenza ai cittadini”. È il commento del sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, in relazione al presidio della Polizia di Stato attivo presso l’ospedale di Voghera.

“Un risultato che fa parte dell’ampio lavoro di programmazione e sviluppo del ministro Piantedosi e che garantisce, oggi, nuove tutele a cittadini e territorio. In relazione a questo lavoro tengo a evidenziare che, rispetto allo scorso anno, registriamo un aumento del 50% di questi Presidi a livello nazionale, con un incremento del 34% del numero degli operatori della Polizia di Stato impiegati. Una ulteriore e chiara dimostrazione – ha concluso il sottosegretario – che Governo e Viminale continuano a portare avanti un’opera costante e concreta in favore della sicurezza nazionale”.