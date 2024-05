GPS – GRATOSOGLIO PER IL SUCCESSO EDUCATIVO… E I LIONS RUGGISCONO!

14 maggio 2024 a

“Melvin Jones fellow” è il riconoscimento ufficiale dei Lions per chi si è distinto in opere a vantaggio delle loro comunità: in occasione del Congresso del Distretto Lions di Milano è stato consegnato a don Paolo Steffano, Parroco del Gratosoglio.

La motivazione è legata ad un progetto avviato sul territorio che ha portato alla ristrutturazione di un’area verde adibita a giardino presso la Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa in Via Saponaro, 28 a Gratosoglio anche col significativo coinvolgimento proprio dei Lions di Milano Città Metropolitana.

«Gratosoglio è una fucina di energie creative: se così non fosse, sarebbe collassato da tempo» era stata l’affermazione di Lucia Cavallo, Vicepresidente del Municipio 5 al momento dell’inaugurazione del Parco nell’ambito del progetto GPS -Gratosoglio per il Successo educativo.

Il progetto ha l’obiettivo di costruire un sistema educativo di periferia determinato da tre coordinate fondamentali: la presenza sul territorio, la conoscenza dei ragazzi/e e l’offerta educativa-sportiva.

E’ un progetto di permanente attenzione ai ragazzi e agli adolescenti della zona sud del quartiere di Gratosoglio all’interno dell’oratorio e della rete con altre realtà associative della zona.

La forza e la speranza di GPS è quella di fare squadra e di unire in un’unica regia le diverse azioni presenti per rinforzarle, per attivare in modo più energico alcune azioni che attualmente sono in stand by e far ripartire o far nascere altre azioni la cui importanza e necessità sono emerse come urgente in questi ultimi anni.

In quest’ambito si è sviluppata la collaborazione tra Comunità locale e Lions che si è concretizzata, come primo passo, nella ristrutturazione del Parco giochi e anche in una prima sessione di screening sanitari sia per il controllo della vista per gli alunni della scuola media Arcadia, con successiva consegna di occhiali correttivi, sia controlli per ambliopia (occhio pigro) per i più piccoli.

Una pluri tematicità di service per rispondere ad una pluralità di bisogni nella realtà multi etnica del quartiere Gratosoglio e soprattutto dei giovani del Gratosoglio.

Perché dove c’è un bisogno, c’è un Lions!