JTI Italia e Fondazione Progetto Arca: rinnovata la collaborazione a sostegno dei più fragili anche per il 2026

JTI Italia e Fondazione Progetto Arca rinnovano la propria collaborazione anche per il 2026. Dopo un 2025 ricco di risultati, le due realtà - che da oltre dieci anni offrono un aiuto concreto alle persone più vulnerabili - annunciano il proseguimento della partnership anche per il prossimo anno. Annunciato anche il primo nuovo progetto del 2026: la realizzazione di un housing sociale nell’hinterland di Milano, che si inserisce nel solco di quello già realizzato in Viale Bodio, sempre a Milano.

“La casa è un diritto umano fondamentale - commenta Alberto Sinigallia, Presidente di Fondazione Progetto Arca - è una condizione essenziale per garantire dignità, sicurezza e il benessere della persona perché rappresenta il luogo in cui si costruiscono relazioni, si sviluppano identità e si creano nuove prospettive di vita. È necessario accogliere le persone più fragili in contesti ospitali e funzionali, dove la bellezza degli spazi diventa uno stimolo concreto a credere nel cambiamento.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Fondazione Progetto Arca - ha dichiarato Adriana Valle, Corporate Affairs and Communication Director di JTI Italia - . Da oltre dieci anni lavoriamo insieme con un obiettivo condiviso: fare la differenza e offrire nuove possibilità a chi si trova in condizioni di fragilità. Il nuovo progetto di housing sociale conferma questo impegno, perché punta a generare un impatto reale e duraturo, offrendo alle persone non solo un supporto immediato, ma l’opportunità concreta di ricominciare una nuova vita.”