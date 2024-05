Dl Superbonus: Orsomarso (FdI): "Con mio odg aumento dei controlli"

16 maggio 2024 a

"Il Superbonus non e' stata soltanto una misura che ha scassato i conti pubblici, producendo un superdebito a cui il governo Meloni sta cercando di porre rimedio, ma ha anche aperto a frodi, illegalita' e fenomeni di indegna speculazione. E' il caso di quei crediti che sono stati acquistati da intermediari finanziari con sconti fino al 75 per cento. Una pratica gravissima frutto di una misura che si e' rivelata diabolica in tutti i sensi. Ed e' per questo che risulta incredibile la faccia tosta con cui Giuseppe Conte e i Cinquestelle continuano a difenderla". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Fausto Orsomarso, capogruppo in commissione Finanze.

"Con il decreto appena approvato in Senato - sottolinea il parlamentare FdI - il governo Meloni ha cercato di mettere dei correttivi tra cui quello di un aumento dei controlli, come previsto da un mio ordine del giorno, accolto dal governo e che sara' resto operativo in uno dei prossimi provvedimenti. L'obiettivo e' quello di verificare la veridicita' delle dichiarazioni presentate all'Agenzia delle entrate e il corretto assolvimento degli obblighi fiscali. Rimane pero' la forte condanna politica da parte di Fratelli d'Italia perche' e' inaccettabile che si speculi sulla pelle dei cittadini".