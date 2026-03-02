Superbonus, lezione di Giorgetti al M5s: "Questo numero? Il suo colpa di coda"

Giancarlo Giorgetti commenta il dato Istat sul rapporto deficit/pil pubblicato oggi e non manca di lanciare una frecciata al Movimento 5 Stelle. Con il deficit italiano pari al 3,1 per cento, comunque in miglioramento rispetto al 3,4 registrato nel 2024, il ministro dell'Economia scrive: "È un dato provvisorio, prima delle comunicazioni che l'Italia farà all'Ue. Cercheremo di capire le valutazioni Istat. Peccato per il colpo di coda del Superbonus condomini, causa principale del dato di oggi". Il riferimento è alla misura di incentivazione edilizia introdotta il 19 maggio 2020 dal governo Conte II e che ha creato un buco nelle casse dello Stato tutt'altro che irrisorio.

Numeri alla mano, il cavallo di battaglia grillino ha avuto costi stimati tra 160 e oltre 200 miliardi di euro a fronte di circa il 4 per cento del patrimonio immobiliare ristrutturato. Si stima addirittura che nel 2026 lo Stato verserà ancora circa 40 miliardi di euro, con una spesa netta elevata a causa della natura del credito d'imposta cedibile. Eppure, di fronte a tutto questo, i grillini cosa fanno? Semplice: attaccano Giorgetti e governo.